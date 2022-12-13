餐飲業數位轉型 結合雲端服務省30%成本

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（中央社記者吳家豪台北13日電）雲端運算服務Google Cloud與點點全球公司合作打造智慧餐飲零售平台，過去3年協助超過1萬2000家在地餐飲業者，平均節省30%營運成本、提升15%營收；另與地方政府合作，推出城市幣虛擬點數。

Google Cloud台灣總經理謝良承今天在官方部落格發文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為全球餐飲業帶來巨大影響，產業供應鏈更發生結構性轉變，驅動全球餐飲商業模式及科技應用加速革新歷程。

他說，為因應市場需求改變，點點全球在Google Cloud Platform打造餐飲科技解決方案，協助商家簡化採用數位工具的歷程，提升備餐效率，平均每天協助餐飲業者處理約8萬至10萬張訂單，光是中午用餐高峰期間，每秒就需要處理1500張訂單。

謝良承指出，Google Cloud Platform具備高延展性，即便流量突然暴增也能確保服務不中斷，可協助商家穩步拓展營運規模並觸及潛在客戶，平均讓商家節省30%的營運成本、提高15%的營收。

點點全球下一步將擴大服務市場規模，預計先針對日本、印尼、菲律賓等零售餐飲業者進行輔導轉型。

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地方政府同樣面臨數位轉型的課題。謝良承表示，Google Cloud具有在地雲端區域及Google資料中心的優勢，能解決政府資料須境內儲存的監管需求；點點全球採用Google Cloud Platform服務，地方政府可放心合作推出城市幣計畫。

以台東縣政府為例，點點全球與政府合作推出縣政App「TTPush踢一下」，在疫情最嚴重時擴充負載量，讓更多縣民能受惠於系統疫苗預約，也將類似點數回饋機制的虛擬城市幣（台東金幣），結合政府「舊電池回收」等階段性活動計畫，鼓勵民眾參與市政活動獲取城市幣獎勵。（編輯：趙蔚蘭）1111213