亞銀下修亞洲開發中國家經濟成長預測 台灣持平

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（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）亞洲開發銀行今天略微下修2022、2023年亞洲開發中國家經濟成長率預測至4.2%和4.6%；今年和明年的台灣經濟成長率預測則維持3.4%和3%，2022和2023年通膨率預測維持2.8%和2%。

總部位於菲律賓馬尼拉的亞銀（ADB）今天發表最新一期「亞洲開發展望」（ADO）補充報告。

報告指出，今年第3季台灣國內生產毛額（GDP）成長率回升至4.1%。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）管制措施鬆綁及政府刺激國內旅遊的努力激勵旅行和消費，個人消費成長7.5%。

不過，由於全球經濟不確定性加劇，企業可能選擇推遲資本支出，投資僅成長0.9%。台灣出口成長同樣低迷，僅1.4%，反映全球需求疲軟。

亞銀表示，今年第3季台灣進口成長1.2%，淨出口對經濟成長貢獻僅0.3個百分點。這使前3季台灣經濟成長率達3.6%。出口預計將持續疲軟。

另外，隨著台灣政府振興經濟措施計劃於明年6月結束，個人消費可能逐漸走軟。近期事態發展大致符合預期，因此經濟成長預測持平。

至於亞洲開發中國家整體經濟預測，報告指出，三大逆風仍將阻礙亞洲開發中經濟體復甦：中國反覆實施封鎖措施、俄羅斯入侵烏克蘭及全球成長放緩。因此將開發中亞洲今年經濟成長率預測小幅下調0.1個百分點至4.2%，明年自4.9%下修至4.6%。

亞銀表示，由於中國的流動性限制加上香港經濟大幅收縮，今年東亞地區開發中國家經濟成長率預測從3.2%下調至2.9%，明年預測從4.2%調降至4%。

報告將今年中國經濟成長率從9月預估的3.3%調降到3%；香港從0.2%下修為-3.3%；韓國維持2.6%；新加坡自3.7%調降到3.3%。

亞銀預估明年中國經濟成長率4.3%，香港2.9%，韓國1.5%，新加坡2.3%，越南6.3%，菲律賓6%，馬來西亞4.3%，印尼4.8%，泰國4%。（編輯：黃自強）1111214