東陽前11月稅前獲利大增2.5倍 每股稅前賺4.34元
2022/12/15 08:44
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布前11月自結累計稅前獲利新台幣25.14億元，較去年同期7.2億元大增249.1%，是2018年以來同期高點，累計前11月每股稅前純益4.34元。
其中東陽11月自結稅前獲利9289萬元，其中11月匯兌損失1.36億元，東陽指出，若排除兩期匯兌因素，11月稅前獲利較去年同期成長1.8倍。
東陽表示，集團持續整理整頓，加快生產排程，滿足市場需求。
展望售後維修市場（AM）布局，東陽日前重申，增加步進百葉窗、風扇等產品線，續攻改裝車市場；在原廠委託製造（OEM），發展儀表板、電鍍件及模具等產品。
法人表示，美國最大汽車保險公司State Farm擴大AM碰撞零件賠付，12月在美國39州陸續展開作業，有助東陽AM事業擴展。
東陽積極布局電動車，法人指出，東陽中國大陸轉投資安徽合肥生產據點，供應中國大陸大眾汽車（台灣稱福斯汽車Volkswagen）電動車訂單需求，預計明年10月量產；此外東陽設立上海分廠，切入特斯拉（Tesla）供應鏈。（編輯：趙蔚蘭）1111215
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