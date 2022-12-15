台積電除息行情失靈 早盤走跌

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電2022年度第2季現金股利今天除息，除息行情失靈，以476元開出，下跌2元。

台積電第2季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額新台幣713.08億元，預計明年1月12日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約22.98點。

台積電自2019年起改採每季配息，過去13次除息皆順利完成填息；其中，9次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

外資14日轉賣為買，買超台積電5150張，卡位除息行情，推升台積電攀升至480.5元，上漲9元，為除息行情暖身。不過，台積電今天除息行情失靈，開盤達476元，下跌2元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家10月持股607萬餘股，也將有1671萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：張均懋）1111215