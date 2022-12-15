HTC與高市府合作 打造國產雲5G企業解決方案

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（中央社記者吳家豪台北15日電）虛擬實境業者宏達電及高雄市政府今天共同宣布，與數位發展部數位產業署及台灣微軟合作，以國產雲原生5G企業專網為解決方案，在高雄VIVELAND虛擬實境樂園設置5G實證場域。

宏達電（HTC）發布新聞稿表示，將5G解決方案應用落地高雄，持續推動亞灣發展5G新科技的應用與服務，產業生態鏈將更緊密發展。

HTC自2020年加入高雄「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，推廣應用主題涵蓋5G AIoT（人工智慧物聯網）、智慧工廠、遠距協作、直播展演等多項5G創新服務。

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這次在高雄VIVELAND虛擬實境樂園設置的5G實證場域解決方案，結合微軟專為電信商打造的Azure for Operators解決方案，提供超過60個虛擬化網路功能及雲端原生網路功能虛擬網路，透過微軟資料中心，可讓HTC 5G企業專網解決方案落地全球。

HTC表示，過去電信業者若要建置基站，必須向國際網通設備大廠購買傳統電信設備，如今5G Open RAN開放網路架構的出現，只要是採購符合規範的設備就能布建虛擬基地台，企業能依照需求及預算多寡來購置所需設備。（編輯：蘇志宗）1111215