誠品吉隆坡店亮相 開幕首月逾30場活動與民眾交流

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誠品生活前進東南亞的首家店點「誠品生活吉隆坡」15日亮相，店內以紅磚砌成60公尺長的「拱牆之城」，匯集多語系豐富書籍，並呈現誠品書店職人精選的「誠品選書」。（誠品提供）中央社記者吳家豪傳真 111年12月15日

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（中央社記者吳家豪台北15日電）誠品生活前進東南亞的首家店點「誠品生活吉隆坡」今天亮相，展示60公尺紅磚拱牆書區、宛如城市中隱密小酒館的「誠品精品文具館」設計，將於12月17日開幕，首月規劃逾30場活動，與當地民眾面對面交流。

誠品發布新聞稿表示，數度受邀為金馬獎影帝與影后設計榮耀胸章的台灣珠寶藝術家林曉同，以及台灣3位世界級冠軍咖啡師創立的「Come True Coffee成真咖啡」，皆首度在馬來西亞展店；另外還有台灣百年工藝品牌「LSY林三益」，以及誠品生活文創平台expo千項台灣選物。

誠品生活吉隆坡開幕首月規劃逾30場藝文活動，除了邀請藝術家幾米首度在馬來西亞策展，展出逾40幅原畫、3件版畫及2件大型雕塑作品，歌手品冠、台灣出版人詹宏志、作家黃山料等皆受邀前往馬來西亞，與當地民眾面對面交流。

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「誠品生活吉隆坡」店內空間設計別具意義，邀請曾為「2022路易威登Objets Nomades傢俱展」規劃展覽空間的台灣建築師蕭博文操刀，以「探索之旅」概念打造「拱牆之城」、「漂浮之城」、「波光之城」、「永晝之城」4大城市。

其中，以紅磚砌成綿延60公尺長的「拱牆之城」，匯集多語系豐富書籍，呈現誠品書店職人精選的「誠品選書」；店內還規劃一處eslite Forum空間提供讀者參與講座、音樂會、電影欣賞、手作體驗等多元活動。（編輯：楊凱翔）1111215