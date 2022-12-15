防堵保險業養地 金管會擴大拉高風險係數範圍

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（中央社記者謝方娪台北15日電）金管會今天公布2022年度保險業計算自有資本及風險資本規定，為防止保險業者養地而未實際動工，金管會加碼規範未取得使用執照的在建工程或未完工程應比照現行素地規範，額外計提0.4倍風險係數。

金管會試算，有8家壽險公司及2家產險公司將因此受影響，最多影響RBC下降1個百分點左右。

金管會今天公布2022年度「保險業計算自有資本及風險資本範圍及計算公式」，其中有7大調整。

第一，金管會要求投資性不動產在財報後續衡量未採公允價值模式者，若符合即時利用並有收益認定標準，可依保險業財報編製準則相關規定，採收益法計算增值利益，不符合者則要逐年降低可認列增值利益的比例。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，主要是4家有不動產背景的壽險公司，採成本法且較不符合即時利用並有收益認定標準，資本適足率（RBC）會受新制影響而下降，其中受影響最劇烈者RBC估將下降逾10個百分點。

第二，目前RBC制度僅規範素地須額外計提0.4倍風險係數，為避免保險業者規避額外計提風險資本，提早開工但沒有實際進行工程，金管會擴大要求未取得使用執照的在建工程或未完工程應比照現行素地規範，額外計提0.4倍風險係數。

金管會試算，有8家壽險公司及2家產險公司將因此受影響，最多影響RBC下降1個百分點左右。

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第三，保險業打國際盃獎勵措施後續將走入歷史，金管會要求保險業自2024年度起新增國外保險相關事業投資屬關係人者的投資金額，由原「是否具控制從屬關係」分別計提35%及30%風險資本，改為須全數從自有資本扣除。

另外四項調整，包含因防疫險虧損產生的遞延所得稅資產可全額認列為RBC制度認許資產併計入自有資本；計算天災自留風險資本方式變更；比照ICS規定將天災信用風險歸屬於信用風險大項，並調降風險係數；以及調整現行車險及商業火險保費及準備金核保風險係數等。（編輯：潘羿菁）1111215