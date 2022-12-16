國泰蔡家買全家股涉產金分離？黃天牧：要再了解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）國泰蔡家從泰山手中接下全家持股，引起市場質疑規避產金分離，金管會銀行局表態將進行檢視。金管會主委黃天牧今天表示，外界對此有關心，金管會會去了解，「目前還不能說就是有」。

泰山爆發經營權之爭，泰山公司近日火速出售持有的全家股份，由國泰金大股東萬寶開發接手，不過遭部分媒體點名促成交易的幕後推手為國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰，因蔡宗翰現為國泰世華銀行副董事長，引起市場質疑是否規避產金分離原則。

黃天牧今天出席「台灣金融研訓院金融探索館啟用儀式暨第11屆台灣傑出金融業務菁業獎頒獎典禮」，會後接受媒體採訪時表示，大家對此有些關心，金管會會去了解，但目前也不能說就是有（違反產金分離），金管會還要再了解一下實情。

金管會銀行局15日已表態，依公開資訊，全家最大股東是日商全家便利商店，持有全家45%，萬寶持有19.4%，同時萬寶又持有國泰金15.86%，此案是否符合產金分離原則，金管會將進一步了解，包含交易結果及交易未來架構等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會銀行局強調，「產業經營會不會波及金融業健全，是金管會在意的點」，至於此案是否有違反產金分離原則，金管會要待了解個案投資情形及未來經營，是否會影響金融業健全發展後，才能進行判斷。

為落實產金分離政策，金管會訂有相關法律規範，第一，金控或銀行董事長及總經理不可擔任非金融事業董事長、總經理或職責相當之人；第二，金控及銀行對單一非金融相關事業投資比率不可超過5%；第三，針對要持有金控或銀行股權超過10%的股東，必須經主管機關審查，審查重點包括產金分離。（編輯：楊凱翔）1111216