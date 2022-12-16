台糖善化糖廠開工 預計採收近22萬公噸甘蔗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北16日電）台糖善化糖廠今天舉行製糖開工典禮，台糖董事長陳昭義率領糖廠員工共同焚香祭祀。台糖表示，111－112年期製糖季預計可採收約21.87萬公噸的甘蔗。

台糖透過新聞稿表示，擁有118年歷史的善化糖廠是國內唯二仍在運作糖廠，本年期製糖預計至明年3月18日止，總開工天數約93天，預計可採收約21.87萬公噸的甘蔗，產製約2.03萬公噸本土甘蔗糖及12公噸古早糖。

台糖說，製糖過程產生的副產品可循環再利用，蔗渣燃燒發電、濾泥回歸農地、糖蜜提煉酒精，落實循環經濟，友善土地環境。

台糖指出，公司一向重視食安，善化糖廠產製的大、小包裝本土二砂皆獲ISO9001、ISO22000及GHP等認證肯定，去年3月更創全台之先，以「本土甘蔗糖」榮獲國內首支擁有「農產品產銷履歷（TAP）」加工驗證的糖品。

不只如此，本土甘蔗糖所使用的甘蔗原料，採友善農法種植，純淨、無污染，生產、加工、分裝皆符合台灣良好農業規範（TGAP），展現台糖把關食安、溯源管理，以及提升糖品價值與差異化的用心。

台糖補充，具有身分證的本土甘蔗糖色澤金黃，散發濃郁蔗香，口感與風味有別於進口糖；民眾可把握機會，趁製糖期間前往善化糖廠走走，感受百年老糖廠的古樸氣氛及糖業文化的魅力。

今日典禮由陳昭義率領員工焚香祭祀，並遵循傳統「廍動」祈福儀式，將甘蔗拋入壓蔗區，正式啟動製糖期，同時祈求人員工作平安、設備運轉順利。（編輯：楊蘭軒）1111216