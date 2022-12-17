日本投入2奈米開發 魏哲家：要跳躍式進展相當困難

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（中央社記者張建中台北17日電）日本投入半導體2奈米技術開發，台積電總裁魏哲家今天表示，要跳躍式進展相當困難，「彎道超車的結果是保險公司要賠錢」。至於到美日投資，魏哲家說，台積電到每個地方去設廠是為了客戶需求，不是為了日本或美國政府。

魏哲家今天應邀出席玉山科技論壇，演講「半導體產業的新挑戰」。對於台下聽眾問及日本籌組半導體聯盟，投入2奈米技術開發的看法，作上述表示。

他說，一個企業或國家想要跳躍式進展，不能說不可能，但相當困難。

「日本有沒有3奈米、4奈米及5奈米？」魏哲家表示，彎道超車的結果是「保險公司要賠錢」，他不想評論，日本有自己的打算。

至於台積電赴日本設廠一事，魏哲家說，日本顯然不是很便宜的地方，主要原因是要支持客戶，日本客戶是台積電最大客戶的供應商，如果最大客戶產品賣不出去，會連帶影響台積電的3奈米，因此要全力支持日本客戶。目前有200多名日本廠工程師來台受訓，未來會回到日本。

魏哲家雖未直接點名最大客戶，但根據財報資料，台積電最大客戶去年貢獻營收新台幣4054.02億元，占總營收比重26%。市場普遍認為，蘋果（Apple）就是台積電最大客戶。

魏哲家強調，台積電到每個地方去設廠是為了客戶，客戶的需求，永遠是台積電的優先考量，不是為了日本或美國政府。

他表示，台積電對每個客戶都很真誠，不會洩漏客戶機密，沒有產品與客戶競爭。沒有一個企業能夠跟政府對抗，台積電會完全服從法規，與客戶合作，一定要客戶先成功，台積電才會成功，與客戶共存共榮。

至於台積電投入先進封裝，魏哲家說，主要目的還是支持客戶產品。他表示，先進封裝是一定要走的路，因為要將所有東西擺在一個晶片太貴，先進封裝可以降低成本，是以後的趨勢。不過，台積電未來還是會專注於晶圓代工領域。

面對三星（Samsung）等對手競爭，魏哲家說，台積電會非常小心因應，唯一策略就是維持技術第一。至於台積電的投資，都是為了2年半以後，經過與客戶討論，不會因為明年景氣不好就不投資。（編輯：黃瑞弘）1111217