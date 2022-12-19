新增3訊號改善點 數位部盼結合離線地圖提升登山安全

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（中央社記者蘇思云台北19日電）數位部近期改善嘉義水漾森林等3處通訊品質，數位部今天表示，未來希望把山區訊號改善點資訊以Open Data方式做開放，提供民間加值運用，像是結合「離線地圖」，有望增加山友迷路時被救援的機會。

數位發展部成立後接續執行前瞻基礎建設「改善山區行動通訊品質計畫」，其中新建完成屏東瑪家鄉笠頂山、屏東獅子山鄉里龍山及嘉義阿里山鄉水漾森林等3處偏遠地區基地台，都是山友常經過的路徑。

數位部常務次長葉寧為瞭解山區行動通訊品質，日前以視訊方式，同時與3處基地台附近的山友以及當地居民進行連線問候，畫面、收音都相當清楚，山友及民眾對基地台完成後大幅改善通訊品質十分有感，並表示感謝。

數位部晚間發布新聞稿，由於用地、電力及法規等限制，以及施工料件運送困難等因素，山域地區基地台興建非常不易，數位部以相關專案經費補助方式，鼓勵電信業者於偏遠山區建置基地台，有效縮短數位落差及並實踐數位平權。

為配合行政院開放山林政策，自民國109年起開始推動的「改善山區行動通訊品質計畫」，截至111年底已完成改善93處，其中包含翠峰山屋、中霸山屋、九九山莊、嘉明湖山屋、向陽山屋、天池山莊與檜谷山莊等。

葉寧表示，明年度將持續辦理計畫，預期到明年底，累計可改善111處山區行動通信訊號涵蓋，未來更可將山區訊號改善點位資訊以Open Data方式進行開放，提供民間免費運用，創造出更多不同的加值應用。

數位部說明，這3個山區訊號改善點預計在明年1月底於Open Data公開座標，規劃公開的座標並非基地台實際座標，而是經改善及量測後，建議民眾手機通訊的地點，改善點位開放後可能進行4項應用。

第一，離線地圖結合Open Data主動救援應用。在離線地圖（如魯地圖）中，增加訊號改善點位，山友迷路或需要救助時，可以知道如何走到最近的訊號改善點位進行緊急聯繫，增加成功被救援機會。

第2，提供緊急救援所需點位資訊，搜救單位也能透過山友經過訊號改善點位所留的訊號紀錄，得知山友最後訊號點位循線救援，提高救援效率。

第3，可作為安全回報功能，山友可主動在訊號改善點位回報行程，讓山下親友或留守人員可在較短的時間內知道登山者情況。

第4，搭配第三方APP的協力應用，例如可配合消防署建置全國視訊119 APP系統，消防署可給予急救醫療諮詢與指導，立即了解待救者生命徵象。（編輯：蘇志宗）1111219