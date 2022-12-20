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板信商銀雙子星總部 蟬聯14年新北市地王

2022/12/20 18:39
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市政府今天表示，已評議完112年度公告土地現值，板橋區縣民大道及新府路口的板信商銀雙子星總部大樓，連續第14年蟬聯新北市地王，每坪約新台幣252萬元，明年1月1日將公告。

新北市政府地政局今天發布新聞表示，新北市地價及標準地價評議委員會已評議完成112年度公告土地現值，總額較111年上漲約6.89%。

地政局統計，全市29個行政區共劃分9496個地價區段，其中上漲及持平的區段比例達99.15%，下跌的比例僅0.85%。

其中，板橋區縣民大道及新府路交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓，連續第14年蟬聯新北市地王。112年公告土地現值為每平方公尺新台幣76.2萬元，換算每坪約252萬元，較111年上漲3.25%；前1年度每平方公尺新台幣73.8萬元，換算每坪約244萬元。

地政局說，最低價土地為烏來區桶后附近與福山植物園的保安保護區，公告土地現值每平方公尺150元，換算每坪地價約496元，與前1年度一樣。

地政局分析，公告現值調漲原因，主要仍受捷運3環6線、多項區域道路橋梁等重大交通闢建影響，加上多處整體開發區，包括林口工一重劃區、新泰塭仔圳重劃區、中和秀朗橋區段徵收區，搭配各項都市規劃，改變整體城鄉風貌，帶動新北人口、產業進駐發展。

地政局說，因受前述重大建設支撐，泰山、林口、樹林、三峽、鶯歌、五股、汐止、淡水地區，都是近年新北市人口增加較顯著地區。

至於板橋、土城、中和、永和、三重、蘆洲、新莊、新店等原屬土地交易較熱絡行政區，地理位置及交通條件本來就有優勢，各項公共建設及生活機能完整，總額調幅在5.63%至7.54%間。（編輯：李亨山）1111220

#新北市政府地政局
#板橋區縣民大道
#板信商銀雙子星總部
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