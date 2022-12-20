日銀突緊縮貨幣政策 日股引領亞股收黑

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（中央社香港20日綜合外電報導）正當投資人擔憂中央銀行努力平抑通貨膨脹的行動恐將釀成經濟衰退，日本央行今天意外宣布將超寬鬆貨幣政策微調，引發日圓匯價飆升、日本股市重挫，亞洲股市收盤普遍下跌。

法新社報導，投資人信心還受到另項因素影響。由於中國官員將過去近3年實施的許多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴格防疫措施取消，其後當地確診病例大爆發。

股市氣氛原已低迷，因美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲央行（ECB）上週雙雙警告，明年很可能將利率調升至高於預期的水準，造成先前普遍的股市短暫漲勢受到一記打擊。

加上紐約聯邦準備銀行（New York Fed）前總裁杜德里（William Dudley）告訴彭博電視台（Bloomberg Television），任何樂觀行情跡象都可能令決策官員進一步緊縮貨幣政策，增添市場賣壓。

日本央行日本銀行（Bank of Japan）原本為了振興經濟，長期以來維持超低利率的鴿派貨幣政策立場；今天卻宣布轉向，將公債殖利率的控制範圍進行調整。日本10月通膨率達到3.6%，創40年新高。

日圓兌美元匯價今天應聲勁揚至132.30日圓，創下8月以來最高價位。東京股市收盤則重挫2.5%。

香港股市收低1.3%，上海股市收跌1.1%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、曼谷和雅加達股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111220