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元大期貨估美國利率明年首季見頂 最快第4季降息

2022/12/21 15:16
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）元大期貨今天預估，今年台灣期權交易量不會超越去年，但國外期權交易量成長可期，預估美國利率明年第1季將見頂，最快明年第4季降息。

元大期貨下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望明年期權市場機會與風險，元大期貨表示，包括美國聯準會升息走向、美國債務上限危機、全球停滯性通膨、新興市場債務風險、伊朗政局動盪、俄羅斯與烏克蘭戰爭進展、中國房市泡沫、中美衝突加劇、日本央行總裁改選，以及兩岸關係緊張等，值得關注。

元大期貨引述數據預估，美國聯準會（Fed）明年可能還有3碼（0.75個百分點）升息空間，預估利率明年第1季將見頂，最快明年第4季降息；利率走揚、資金外流，也可能導致新興國家倒債風險攀升。

元大期貨預期，明年日本央行總裁繼任者貨幣政策可能出現變化，明年物價恐仍居高不下，經濟面臨衰退；續觀察中國房企是否違約、房價下行壓力是否加劇。

觀察今年台灣期貨交易概況，元大期貨表示，國外商品交易量成長快速，到今年前3季，國外期權交易量累計已經超過去年，今年前10月期權市場國外期貨全外盤交易量較去年同期成長34%，美盤和新加坡盤合計比重達91%，明年國外期權交易量成長可期，不過預估今年台灣期權交易量不會超越去年。（編輯：張均懋）1111221

#元大期貨
#美國
#日本央行
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