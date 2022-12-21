NCC規劃明年成立任務編組 推動網際網路內容自律

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（中央社記者蘇思云台北21日電）NCC今天表示，規劃成立任務編組，協助推動網際網路內容自律，希望效法iWIN建立多方利害關係人機制，任務編組規模約18到20人，會由NCC的內容處、平台處、綜規處相關人力來擔任。

先前政府組織改造，國家通訊傳播委員會（NCC）部分業務移撥至數位發展部，NCC則新增網際網路傳播相關業務，原規劃增設網際網路傳播治理處（網傳處），不過，因為數位中介服務法暫停推動，網傳處也未成立，NCC改以任務編組方式推動業務，目前任務編組名稱尚未確認。

NCC今天舉行例行記者會。NCC主秘黃文哲表示，預計明年規劃成立任務編組，概念上類似現行的網路內容防護機構（iWIN）機制，iWIN會通知平台下架違反兒少保護相關法令的網路內容，在兒少內容之外的範圍，任務編組會效法iWIN多方利害關係人的架構，建立自律框架等。

黃文哲表示，未來運作方式就是讓網際網路業者在自律前提下，讓網路危害內容可以提前預防、發生後也可以有所因應，讓網路可以安全、永續的使用，也希望協助推動網際網路內容識讀等。

黃文哲強調，NCC主委陳耀祥也有說明，在沒有社會共識前提下，不會推動數位中介服務法。NCC也持續跟社會溝通，目前也有委託研究案，包括希望普遍了解社會上對於網際網路治理的相關意見，以及如何建立快速回應機制等。（編輯：潘羿菁）1111221