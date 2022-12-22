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台積電領軍台股勁揚196點 越過14400點

2022/12/22 10:53（12/22 11:29 更新）
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台股22日盤中勁揚196點，來到14430點。（中央社檔案照片）
台股22日盤中勁揚196點，來到14430點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北22日電）美企業公布財報數字佳，美國12月消費者信心指數（CCI）回升，帶動美股大漲，台股今天連動，由權值股台積電領軍，指數勁揚196.24點，來到14430.64點。

10時33分止，加權指數來到14420.33點，大漲185.93點，成交值新台幣979.64億元，8大類股齊揚。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股短線已跌了一段，今天順勢由美股帶動反彈，可觀察陸續公布財報、法人說明會，及庫存去化情形。

黃文清指出，除大型電子權值股隨指數上漲，其他電子股表現反而不如傳產股，像鋼鐵、航運、塑化股都有表現。

晶圓代工龍頭台積電積極擴大全球布局，不僅在美國建立4奈米及3奈米廠，同時在日本投資設廠；今天盤中來到469元，上漲10元。

聯電20日公告，12月19日至20日與亞翔工程（新加坡分公司）及亞翔系統集成（蘇州）新加坡分公司簽署租地委建Fab 12i P3廠房契約，契約金額合計133.87億元；聯電盤中上揚1.1元，來到43.1元。

航運三雄長榮、陽明、萬海盤中齊揚，尤其萬海漲勢凌厲，一度勁揚8.27%，來到86.4元；長榮、陽明分別上漲3.96%、3.95%。（編輯：張均懋）1111222

#黃文清
#台積電
#聯電
黃文清
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