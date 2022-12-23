壽險公會試辦理賠聯盟鏈2.0 線上申請理賠免奔波

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）為提高民眾理賠便利性，壽險公會攜手14家壽險、2家產險、13家醫院啟動理賠聯盟鏈2.0，20日起民眾只要通過線上數位身分驗證，將可結合電子簽署達成理賠無紙化，且民眾可不必奔走醫院申請文件。

壽險公會今天舉辦記者會，壽險公會理事長陳慧遊偕同16家保險公司、13家醫院（共24個院區）宣布保險業身分驗證中心落地應用，民眾只要通過線上數位身分驗證，可結合電子簽署達成理賠服務無紙化，並將服務延伸至醫院，降低民眾出院後奔波申請理賠的時間成本。

壽險公會2020年攜手保險公司啟動首波「保全／理賠聯盟鏈」，2021年再推出「保險理賠醫起通」，將觸角延伸至醫院，今年12月20日壽險公會再攜手保險公司、中華電信及台灣網路認證建置保險業身分驗證中心，獲金管會同意啟動「理賠聯盟鏈2.0：行動／線上理賠申請數位身分驗證」試辦案。

壽險公會指出，保戶只需在參與聯盟鏈的任一家保險公司提出理賠申請，並同意由該家保險公司透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」推播通知至其他保戶有投保且參與聯盟鏈的保險公司，即可一併申請理賠，並透過「保險理賠醫起通」服務從合作醫院取得相關醫療文件，免除保戶需向不同保險公司分別申請理賠的繁瑣及至醫院臨櫃申請醫療文件的不便。

陳慧遊致詞時表示，壽險公會近年透過區塊鏈技術打造保險科技運用共享平台，成功創造保險公司資料共享契機，透過聯盟鏈逐步串起原本各自獨立的數據孤島；現階段已可做到保全變更、理賠申請即時協作及電子保單驗證存證機制，與醫院合作跨產業推出「保險理賠醫起通」，也推出保險存摺，讓民眾可在行動裝置上取得個人保險資料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳慧遊指出，前述服務絕非壽險公會獨立完成，如同自己當選時宣示，在尊重多元溝通協調原則下，以服務思維深入了解整體壽險業可能面對的問題，並偕同業界提出解決方案，未來他會持續奉行此理念，持續為保戶、保險業界和社會推出更多友善便民服務，善盡本業社會責任。

「理賠聯盟鏈2.0：行動／線上理賠申請數位身分驗證」的13家合作醫院，包括聯合醫院、國泰醫院、新光醫院、萬芳醫院、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院、台南市立醫院、高雄市立岡山醫院、竹山秀傳醫院、彰化員榮醫院員生院區、宏其婦幼醫院、高雄榮總醫院、三軍總醫院，另目前至少還有4家醫院在簽訂合約過程或壽險公會積極洽談中。（編輯：張均懋）1111223