統籌稅款超徵 農曆年前地方政府有望獲至少637億紅包

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財政部指出，前11月中央統籌分配稅款實收金額超過預算數新台幣678億元，因此明年1月18日前地方政府估計至少可獲得637億元紅包。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北23日電）今年所得稅表現亮眼，財政部指出，前11月中央統籌分配稅款實收金額超過預算數新台幣678億元，因此明年1月18日前地方政府估計至少可獲得637億元紅包，寫下新高紀錄。

所謂中央統籌分配稅款，是指財政部從所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅中，取一定比例發給地方政府的稅款，是地方政府重要財源，採按月發放，一年共12次；當年若稅狀況佳，實收數超過預算數時，多出金額會在隔年1月中旬年度決算後，加發第13次給地方政府。

今年統籌分配稅款通知分配數約為3084億元，依照規定，地方政府可取得其中94%，即普通統籌分配稅款；另外6%特別統籌分配稅款，為支應地方政府緊急或其他重大事項所需經費，經報請行政院核定後另行撥付。

財政部國庫署官員今天在例行記者會指出，據今年11月底的中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數為3762億多元，已比全年預算通知分配數多出678億元，主要歸功所得稅及營業稅收成長。

統籌稅款超徵的678億元中，地方政府可獲約637億元，再進一步依照公式計算，六都可分到422億元紅包。至於全年實際超徵金額多少，還須待結算後才能實際掌握。

國庫署官員表示，第13次撥付作業，將趕在1月18日前完成，以利地方政府年關資金調度。（編輯：林淑媛）1111223