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台酒產品春節前不漲價 年後例行檢討排除米酒

2022/12/23 20:16
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（中央社記者張璦台北23日電）再過一個月，就是農曆新年，台酒公司董事長丁彥哲今天表示，台酒旗下產品在這階段沒有漲價打算，年後的訂價檢討會議，屬例行性質，並會排除對民生影響深遠的米酒產品。

丁彥哲今天出席台灣菸酒公司威士忌新品上市發表會，媒體關切台酒年後訂價檢討相關議題。

丁彥哲坦言，物價齊漲之際，台酒不可能沒有經營壓力，但目前壓力在承受範圍內；台酒身為國營企業，一定重視民眾感受以及台灣整體景氣狀況，在經營許可下，部分成本是長期自行吸收，但畢竟是事業單位，必須滾動檢討各項成本結構，包含原物料、運輸、人力、行銷等。

丁彥哲指出，台酒旗下產品，春節前沒有漲價計畫，春節後的訂價檢討會議，是例行性工作，檢討名單不會設定特定類別產品，但米酒因為影響層面較廣、予以排除，至於其他產品價格是否調整，必須等檢討完才會對外公告。

針對明年營收展望，丁彥哲表示，台酒會以立法院、財政部給的預算目標，為努力方向。（編輯：楊蘭軒）1111223

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#丁彥哲
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#立法院
丁彥哲
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