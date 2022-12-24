國銀西進意願降低 赴中設點申請案逾4年掛零

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（中央社記者謝方娪台北24日電）受美中貿易戰及COVID-19疫情席捲全球影響，本國銀行西進意願逐步走低，根據金管會統計，自2018年8月核准上海商銀申設無錫分行後，再無國銀遞件申請赴中設分支據點。

金管會公布，截至今年第3季底止，本國銀行海外分支據點共633處。其中，亞洲據點達531處最多，近整體海外分支據點的84%；其次為美洲據點76處、占比12%，澳洲及歐洲據點各有15處及10處，非洲據點僅1處最少。

以地區別觀察，國銀海外插旗最愛泰國，當地設點高達110處；其次是中國達89處，第3是香港69處，美國66處居第4，越南60處排名第5。

值得注意的是，雖然中國為國銀海外分支據點排名第2的國家，但自金管會2018年8月核准上海商業儲蓄銀行向中國主管機關申設無錫分行以後，再無國銀向金管會申請西進設點，而是轉往布局其他區域，其中以新南向國家最熱門。

國銀主管表示，自美中貿易戰及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以後，國銀對中國投資及授信態度轉趨審慎，再加上中國一系列監管重拳及防疫封控打亂供應鏈等，讓中國經濟下行風險升溫，且美中如今呈對抗局面，均會影響國銀西進意願。

根據金管會統計，自2017年至今，並未有國銀裁撤位於中國的分支據點；不過有3家國銀分別在2014年、2016年及2017年經金管會核准可向中國申設分支行，但至今均未設立。據銀行向金管會表示，評估現有據點已足夠因應。

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國銀主管坦言，近年國際情勢變化加上疫情衝擊等，帶動全球供應鏈重整，牽動台商布局出現變化，無論台商選擇回流或遷往其他國家，對銀行而言，在中國地區申設據點吸引力已不如從前。

金管會統計，國銀中國分支據點前3季稅前盈餘新台幣38.5億元、年減21%，相比國銀整體海外分支據點稅前盈餘516.5億元，獲利貢獻比僅7%；第3季底國銀對中國曝險降至1兆1868億元、對中國曝險占淨值比降至28.86%，雙雙續探金管會2013年第3季公布統計以來新低。（編輯：潘羿菁）1111224