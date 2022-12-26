國發會：2023年公建預算創新高 點火內需激勵投資

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全球景氣放緩，為了提振經濟成長動能，國發會副主委高仙桂26日表示，2023年公共建設預算加上歲計賸餘將超過新台幣6000億元，可望達到刺激經濟的效果。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）全球景氣放緩，為了提振經濟成長動能，政府將透過擴張性財政政策點火內需，國發會副主委高仙桂今天表示，2023年公共建設預算加上歲計賸餘將超過新台幣6000億元，規模創歷史新高，可望達到刺激經濟的效果。

國發會今天舉行委員會議，並就整體公共建設計畫截至11月底的執行情形提出報告。2022年截至11月底，公建執行金額4233億元，遠高於往年全年3000多億元的水準，計畫經費達成率則為80.65%，較2021年同期上升2.07個百分點，也是近15年同期新高。

國發會主委龔明鑫在會中表示，今年可望連續3年經費達成率均超過95%，請各部會務必把握年度最後時間加速推動公共建設，達成行政院長蘇貞昌指示今年公共建設達成率再創新高的目標。

展望明年，高仙桂坦言，主要國家經濟面臨衰退風險，猛烈升息導致需求面下滑的影響陸續發酵，前景充滿挑戰，也因此，政府持續透過擴張性財政政策，加速推動公共建設，以達到槓桿民間投資的點火效果。

高仙桂指出，2023年公共建設預算5924億元，加計歲計賸餘後，規模將超過6000億元，為歷年新高，希望可透過推動公共建設帶動民間投資，讓經濟保持動能。

高仙桂補充，明年大環境不佳，但綠能、半導體、5G是未來幾年的大勢所趨，她不認為民間企業會停下投資腳步，「這是長期會有的剛性需求」；而政府力推淨零轉型，公共建設預算中也涵蓋淨零策略，如台電的10年強化電網計畫。

此外，台灣港務公司今天在國發會委員會議中，也就離岸風電建設港埠整備現況與未來規劃提出報告。

台灣港務公司表示，為了滿足離岸風電第3階段每年3個風場設置容量1.5GW的需求，將持續提升及擴充港埠基礎設施，分別於台中港、台北港、高雄港及安平港規劃數座碼頭及後線土地，供風電產業生產、組裝與風電船舶停靠施工用。（編輯：林興盟）1111226