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三星逆勢擴產 專家：恐增營運風險

2022/12/27 10:28
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（中央社記者張建中新竹27日電）半導體產業景氣趨緩，三星（Samsung）卻計劃逆勢擴產，產業專家認為，三星擴產不見得能夠取得更多的代工訂單，記憶體價格壓力也可能隨著加大，恐為三星營運添增風險。

韓國媒體報導，當需求下滑，對手紛紛縮減資本支出，三星計劃擴增動態隨機存取記憶體（DRAM）產能，並增產4奈米晶片，明年也將增加10台極紫外光（EUV）設備。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，三星第3季晶圓代工市占率下滑至15.5%，反觀台積電市占率攀升至56.1%，彼此差距拉大。

台積電近期還在美國擴大投資，聲勢上對三星造成比較大的壓力，記憶體方面，美光（Micron）在技術上急起直追。劉佩真說，這些都可能是促使三星決定逆勢擴產的主因。

劉佩真表示，三星擴產不見得能夠拿到更多代工訂單，畢竟在良率表現上，台積電完全制壓三星。三星是全球記憶體龍頭，擴產或許有機會擴增版圖，但對記憶體價格可能造成更大壓力。

劉佩真說，半導體產業景氣在2至3個季度會比較明顯下滑，三星逆勢擴產，效益可能有限，反而為營運帶來更多風險。（編輯：張均懋）1111227

#三星
#劉佩真
#台積電
劉佩真
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