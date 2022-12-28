美科技股下挫 法人：台股交投清淡內資控盤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）美股多數收低，科技股下挫，台股27日量縮整理收在14328點，重返半年線和5日線。法人指出，外資持續放長假，加上美科技股偏弱，預期台股續交投清淡，內資控盤。

中國放寬COVID-19疫情管控，不過市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）持續升息，加上美國「世紀暴風雪」拖累，美股大多收低，其中道瓊工業指數小漲37.63點或0.11%，收33241.56點，標準普爾指數下挫15.57點或0.41%，收3829.25點。

以科技股為主的那斯達克指數大跌144.63點或1.38%，收10353.23點，費城半導體指數重挫45.322點或1.79%，收2490.167點。

台股加權指數27日上漲43.3點，收在14328.43點，外資持續放長假，成交值相對萎縮至新台幣1252.42億元。台股已經3個交易日成交值相對萎縮。

三大法人自營商賣超4.64億元，投信買超11.8億元，外資及陸資買超37.89億元，合計買超45.05億元。

本土期貨法人指出，台股27日重返半年線約14314點和5日線約14312點，目前外資持續放長假，加上美國科技股走勢偏弱，電子族群較難有表現，非電子族群表現亮眼，展望本週台股將進入年底尾聲，外資續放長假，預期交投清淡，年底封關前仍由內資控盤，不過須留意中國放寬疫情管控後續影響。

國發會27日公布11月景氣燈號，受到通膨、升息、庫存去化等利空籠罩，景氣燈號綜合判斷分數暴跌6分、下探12分，燈號也跌落至藍燈，上一次亮出藍燈是2018年12月。

台灣大哥大總經理林之晨27日表示，「明年是辛苦的一年」，主因為升息還沒結束，消費力道下降可能很快，台灣是供應鏈中上游，明年下半年恐感受產業冬天來臨，電信業相對好。

3C通路商聯強國際集團總裁杜書伍27日表示，觀察明年景氣就像開快車，需要隨時注意，很多變化沒辦法預期。（編輯：趙蔚蘭）1111228