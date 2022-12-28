全家股權變動 董事長：最大股東不變不影響營運

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（中央社記者江明晏台北28日電）全家近期股權變動引起市場關注，全家董事長葉榮廷今天表示，「最大股東還是日本全家，做的事情還是回應消費者需求」，直言對營運發展完全不會有影響。

泰山經營權之爭，意外導致全家第二大股東換人，泰山日前處分4.33萬張全家股票，由國泰金大股東萬寶開發承接。

全家便利商店董事長葉榮廷今天出席與東森購物合作記者會，會後媒體提問股權變動一事，他表示，「事前完全不知情，來遞申請書才知道此事」，且目前不管是泰山還是新股東，都沒有與全家聯絡接觸。

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至於股東變化對全家營運有沒有影響，他表示，「最大股東還是日本全家，做的事情還是回應消費需求」，直言完全不影響全家的營運發展。

根據全家便利商店年報披露，最大股東為日商全家便利商店，持股近5成，泰山原先為持股約2成的第二大股東，在泰山出脫持股給國泰蔡家後，全家的第二大股東將從食品業變成金融業，業界原先猜測，未來全家和國泰金在電支跨界經營、點數紅利流通方面，可望有更深入的合作。（編輯：張均懋）1111228