花蓮112年土地現值微漲0.53% 地王每坪138萬餘元

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣民國112年公告土地現值完成評定，全縣平均調幅較去年微漲0.53%，地王仍由花蓮市中山區與中正路口以每坪138萬6000元蟬聯。

花蓮縣府地政處今天發布新聞稿指出，花蓮土地現值經花蓮地價及標準地價評議委員會評定完成，在兼顧民眾生計及符合市場行情下，全縣平均調幅較去年微漲0.53%，公告土地現值占市價百分比90.29%。

其中，公告土地現值最高宗地（地王）仍由花蓮市中山路與中正路口（摩瑪運動流行鞋店）以公告土地現值約每坪138萬6000元再度蟬聯。明年度土地現值將於112年1月1日公告，民眾可於公告後至花蓮縣全球資訊服務網查詢。

花蓮縣府地政處統計，112年地價調查作業自110年9月2日至111年9月1日止，全縣不動產交易買賣登記件數共5389件，較去年減少558件，減幅9.38%，推測受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續、通貨膨脹及打房政策等影響因素，交易量略減。

花蓮縣府地政處指出，112年公告現值針對花蓮縣境內重大公共建設工程地區檢討並調整，例如交通部辦理花東地區鐵路雙軌電氣化計畫、公路局辦理的南區道路拓寬工程等用地適當調整其公告土地現值，地價微幅上漲，其餘行政區多為持平或微幅調整。

花蓮政府地政處長吳泰焜表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，無交易時不會因現值變動而影響民眾稅賦負擔，適度提升有利於反映市場行情。（編輯：黃世雅）1111228