拚淨零碳排 中科偕台積電打造零廢中心112年底營運

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）響應政府循環經濟政策，中科管理局今天表示，與台積電合作，攜手在中科台中園區內打造以淨零碳排、循環經濟為主軸的零廢中心，預估112年底營運，114年可望全量運轉。

中科管理局長許茂新今天在記者會中表示，為了朝永續循環零廢棄邁進，中科台中園區攜手台積電，率先在園區內打造零廢中心，目前廠商陸續入區動土施工，預估民國112年底營運、114年全量運轉。

許茂新說明，台中園區零廢中心以提升資源循環效益為目標，初步規劃零廢中心運轉後，可產出3項電子級產品，包括電子級硫酸、電子級異丙醇及電子級液氨，2項工業級產品包括氟化鈣及矽鋁氧化物，另含1項溶劑零廢化。

許茂新表示，如此可減少園區整體外購原物料，以高值化回收技術再生成品，循環於園區各家廠商或對外銷售，有助於減少園區整體委外廢棄資源，可說是目前最佳資源循環經濟方案。

未來台中園區零廢中心全量運轉後，許茂新指出，每年約可減少14萬噸廢棄物區外處理量能，並降低事業廢棄物去化及清理風險；這種循環模式可減少原物料開採，縮短運輸距離，預計年減碳量約5.2萬噸，相當於134.4座大安森林公園吸碳量。

此外，台中園區零廢中心示範專區完成建置後，也將提供中科二林園區參採，規劃引進台中零廢中心處理項目或其他資源化技術效益較高項目的相關廠商，進駐二林園區，許茂新強調，期能藉由打造科學園區內循環經濟專區，推動台灣科技產業朝永續循環、零廢棄邁進。（編輯：陳仁華）1111228