股匯雙殺 新台幣收30.732元逾1週新低

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（中央社記者蘇思云台北29日電）台北股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元今天收盤收30.732元，貶1.7分，創逾1週新低，台北及元太外匯市場總成交金額略放大到17.49億美元。

美股疲軟，台股今天開低走低，早盤一度重挫逾190點，失守「萬四」整數關卡，隨後跌勢收斂，終場下跌88.08點，收在14085.02點，成交金額來到1420.58億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超111.63億元。

外匯交易員表示，外資賣超匯出，新台幣今天一度下探到30.778元，但臨近年底出口商持續有拋匯需求，成交量能今天也有回升；新台幣兌美元今天開盤價為30.750元，最高30.705元、最低30.778元，最後收30.732元，貶1.7分。

外匯交易員表示，中國將開放邊境，後續對經濟的影響值得關注，預估新台幣年底有機會守住30字頭，但後續還是要看外資動向而定。

關於主要貨幣今天對美元升貶幅，根據中央銀行臉書截至下午4時統計，美元指數上漲0.15%，亞幣則是漲跌互見，韓元升0.2%、日圓升0.09%、人民幣升0.05%、新加坡幣貶0.14%、新台幣貶0.06%。（編輯：楊凱翔）1111229