太陽光電公協會盼設專區 遏止「綠能蟑螂」

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（中央社記者張建中新竹30日電）國內太陽光電產業面臨「開發圈地」亂象，太陽光電相關產業公協會共同發布聲明表示，希望政府能出面打擊「綠能蟑螂」，並呼籲籌設綠能專區，讓業者不要再為尋地所苦。

太陽光電產業協會、太陽光電產業永續發展協會與國際半導體產業協會（SEMI）太陽光電委員會共同發布聲明，表示建置太陽能案場需要土地，需要土地開發商的協助，但土地開發商素質參差不齊，不免有地方勢力介入。

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太陽光電公協會指出，多數貧脊的地方，被土地開發商「圈地」，並隨意哄抬地價，把租金炒高，這已讓業者開始退卻；甚至有地方勢力對光電業者索取「保護費」的情事發生。

太陽光電公協會表示，「開發圈地」的亂象，已危害到台灣太陽光電產業的發展與形象，呼籲中央及地方政府出面打擊不肖的「綠能蟑螂」，端正歪風；並請求政府籌設「綠能專區」，在新的國土計畫中，劃定綠能用地，讓光電業者不再為尋地所苦。（編輯：張良知）1111230