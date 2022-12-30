3純網銀全虧 樂天銀盼加速開放法人業務帶動放款

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（中央社記者蘇思云台北30日電）國票金表示，旗下純網銀樂天銀採穩健步伐，重視資本投資效率，是3家中純網銀中虧損最少的，未來希望開放法人業務，讓目前吸收的新台幣200億元存款可以有效放款出去，有望推升業務動能。

台灣3家純網銀樂天銀行、連線銀行（LINE Bank）跟將來銀行分別在2021年1月、4月跟今年3月開業。根據金管會數據，3銀行目前仍呈現虧損狀態。截至今年11月底，樂天銀用戶逾13萬戶，存款金額約200億元，但放款僅11億元，仍有明顯差距。

國票金今天下午舉行線上法人說明會，法人關注旗下純網銀樂天銀行營運狀況，

國票金主管表示，日本經營夥伴採取穩健策略，樂天銀開戶數雖落後於同業，但存款穩定成長、客戶結構相對健康，經營團隊走精準行銷路線，重視資本投資效率，將有助於損益兩平。未來也規劃陸續開辦外匯、理財及法人業務。

國票金董事長魏啟林分析，目前3家純網銀中以樂天銀虧損10億元最少，不過，純網銀如果只做個人金融業務，量能有限，大額貸款還是要看企業，這部分法人業務也需要政府再開放。

魏啟林表示，樂天銀成本控制還不錯，但目前瓶頸是吸收的存款，要能有效放款，這部分2面向努力，第一，樂天銀規劃跟電子支付機構合作專案貸款，獲取一定的利息收入；第二，也希望跟金管會爭取趕快開放法人業務，才能突破純網銀目前碰到的瓶頸。

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另外，魏啟林表示，樂天銀當初著眼於台灣每年近500萬人次訪日，隨著日本邊境開放，樂天銀現在也積極規劃以穩固基本盤，日本觀光的旅遊生態圈與跨境金融服務，將是樂天銀的重要經營利基。

目前法規僅開放3人以下法人開立數位存款帳戶，因純網銀不像一般商業銀行可透過實體通路對一般法人進行面對面徵審，金管會11月底核准3家純網銀業務試辦，有限制地開放3類法人透過面對面身分驗證開戶。樂天銀表示，目前已進行系統開發及合約細節洽談階段。（編輯：楊凱翔）1111230