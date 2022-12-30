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龍邦持續買進 公告持股泰山達47.99%

2022/12/30 22:45
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（中央社記者賴言曦台北30日電）龍邦今天公告，集團持有泰山股權來到23萬9944張，占泰山已發行股份總額47.99%，使用資金為自有資金，取得目的為長期投資。

龍邦今天透過聲明再度質疑泰山處分全家持股。龍邦指出，全家今年營運將創高且遠景可期，但泰山經營團隊卻「擅自賤賣」最有價值資產，讓泰山獲利所重倚的資產「毀於瞬間」，全體股東分配股利的盼望「頓時成空」。

龍邦指出，對於泰山董事長以空白授權及席次優勢「強硬通過」全家股權處分案，泰山公司獨立董事杜英達早已提出質疑。

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針對泰山董事詹皓鈞近期發布提及龍邦董事長劉偉龍的公開信，龍邦也表示，近期詹家董事屢次公開以「集體沉淪」、「惡意併購」等負面詞語攻擊龍邦及劉偉龍，並以「唯利是圖」、「沾染強盜色彩的集團」影射龍邦，呼籲相關人等「切勿一錯再錯」，否則將依法採取相關法律行動。

最後龍邦也透過聲明表示，懇請主管機關以「個案檢視」積極監管泰山，避免泰山以「無效交易」取得的全家股權處分款項「遭挪用或侵吞」。（編輯：楊凱翔）1111230

#龍邦
#泰山
#劉偉龍
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