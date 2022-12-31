彰縣112年土地現值微漲 地王為合庫彰營分行

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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣政府公告民國112年土地現值，地王仍為位在彰化市民族路及中華路口的合庫銀行彰營分行商業區土地，一坪69萬6000元，至於全縣公告土地現值整體和去年相比調漲1.2％。

彰化縣政府地政處今天發布新聞稿指出，彰縣地價及標準地價評議委員會審議全縣26鄉鎮市共7730個地價區段結果出爐，地價區段有6成凍漲，整體較111年微調1.2％。

112年地王仍為位在彰化市民族路及中華路口的合作金庫商業銀行彰營分行，公告土地現值為每坪新台幣69萬元6000元，和去年相比調漲0.62%；至於全縣最高地價區段位在彰化市民族路兩側、中華路口至太平街，區段公告土地現值為每坪53萬多元。

至於最低地價區段位於大城鄉，為一塊海埔新生地，範圍東至海堤，南至台西段界，北至魚寮溪出海口，區段公告現值為每坪364元。

地政處指出，由於公告土地現值是用來作為土地買賣移轉時申報土地移轉現值的參考，非課徵地價稅的依據，這次調整不會影響明年的地價稅。（編輯：郭諭儒）1111231