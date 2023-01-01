電信三雄拚5G建設 盼微型基地台小兵立大功

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（中央社記者江明晏台北1日電）電信三雄持續5G建設，正研議5G微型基地台計畫。看好其建設地點彈性的特性，未來若與紅綠燈或路燈結合，除了補足涵蓋間隙，也有望達到智慧城市車聯網所需的基礎通訊建設。

台灣5G上路2年半，目前基地台數超過3.5萬台、電波人口涵蓋率已經超過94%。業界預估，電信業者最快2023年開始大規模採購小型及微型基地台，而微型基地台將能扮演「小兵立大功」的效果。

國家通訊傳播委員會（NCC）預估，隨著5G愈來愈普及，業者下一步必須廣為布建5G微型基地台，粗估數量至少要2萬座以上，未來不排除朝微型基地台架在紅綠燈、路燈的方向執行，補足原有基地台沒有涵蓋到的區域。

何謂5G微型基地台，中華電信說明，5G網路布建以大型基地台（Macro site）為主，微型基地台（Picocell）為輔。大型基地台提供大範圍涵蓋，若有5G涵蓋訊號不佳位置，例如大樓巷弄、小區域訊號補強，則會以微型基地台彌補涵蓋訊號強度。

中華電說明，微型基地台有不同的設備供應商，發送距離約150公尺至200公尺不等，容納用戶數因設備型式而異，但單一機站容納的用戶數皆可達千人以上。

台灣大哥大認為，微型基地台建設主要發揮兩大功能，第一、部分地點受建物或地形影響，導致大型基地台無法提供良好涵蓋，所以利用微型基地台補足小區域涵蓋不良；二、針對高使用量站點下的使用熱區，建設微型基站來分擔高使用量站點負載，提升整體服務品質。

許多台灣民眾會把基地台當作嫌惡設施，聞基地台色變。中華電分析，5G微型基地台體積較小且輕、容易安裝，建設地點比較有彈性；若是建設於紅綠燈或路燈，可進一步縮短與用戶或通訊裝置的距離，未來更可以進一步發揮5G低延遲特性，進行其他服務，例如即時路口資訊通報等。

中華電說明，隨著5G網路建設越來越趨完備，涵蓋越來越好，更有望達到智慧城市車聯網所需的基礎通訊建設，後續可以提供更多車聯網或相關交通運輸的應用服務。

針對5G微型基地台布建，電信三雄均在研擬中，但為避免陷入「軍備競賽」，業者對建設進度與數量保密到家。中華電信總經理郭水義指出，5G還沒開台前就有微型基地台的想法，不過是否要與智慧燈桿結合，還需要評估距離等細節，目前還在研擬當中，而網路能有更深層的涵蓋是業者要努力的目標。

遠傳表示，為擴大網路涵蓋，除了積極建設4G和5G的基地台，採用小型基地台small cell優化訊號品質、擴大容量，未來5G微型基地台picocell的技術與產品成熟後，將有利於室內及特殊熱點的涵蓋，遠傳持續評估中。

遠傳進一步說，將持續關注、研擬相關計畫，若有廠商提供成熟的技術與產品，能有效推展智慧城市專案，遠傳也將視涵蓋需求、場域搭配條件評估相關合作。

台灣大則說明，隨著5G用戶持續成長，將逐步擴建5G微型基地台，現階段建設目的多用於提供5G室內涵蓋，地點包括辦公室、企業廠房內部等。由於基地台如何設置將是影響服務品質的關鍵，想要取得愈好的服務品質，基地台與使用地點的距離就需要愈近，台灣大會以最大效益的涵蓋方式，評估微型基地台的架設。

不過，要在紅綠燈、路燈等公共建物上建設5G微型基地台，仍有法規與技術問題待解決。電信業者紛紛指出，除了必須取得相關主管機關及當地縣市政府的同意外，還得考量各業者設備裝設空間、傳輸網路、電力提供、設施抗風能力等因素，都需要進一步確認是否滿足設台需求。（編輯：張良知）1120101