乾杯調薪徵才400人 配合展店徵選英國職缺

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（中央社記者江明晏台北3日電）餐飲業缺工搶人才，乾杯集團今天宣布第1季將招募400名新血，正職起薪調升至新台幣3萬3500元起，並首次增設招募競爭地區津貼，配合集團展店，內部也將徵選員工前往英國工作。

餐飲業缺工搶人才，乾杯集團今天發布新聞稿宣布，2023年徵才調薪計畫，調升起薪與獎金，並首次增設招募競爭地區津貼，正職月薪上看5萬4500元、時薪上看270元。

乾杯進一步指出，第1季將招募170位領班、內外場正職社員及230位計時社員，共計400名新血。正職社員起薪含津貼為3萬3500元至3萬6500元起，比法定工資高26%至38%，其中包含首次針對招募競爭區域提供3000元的地區津貼，像是台北信義區、南港區、新竹區，盼提升競爭區域招募效果。

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此外，乾杯說明，搭配站區考核制度月薪上看5萬4500元；此次調薪受惠員工達300名、平均調幅6.5%；而配合集團籌備英國等國際展店計畫，預計將從內部進行員工徵選，搭配台英打工遊學簽證計畫，到倫敦協助展店、教育訓練和店鋪營運。

乾杯集團表示，根據內部員工意願調查，有超過5成員工有海外工作意願，其中想去歐美國家的員工又占將近7成。乾杯員工可藉由此計畫累積為期1至2年的海外工作經驗、開拓視野。（編輯：楊凱翔）1120103