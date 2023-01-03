更多編輯台推薦新聞：
專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股收紅 法人：後續留意美國經濟及非農就業指數

2023/1/3 16:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天早盤一度挫逾百點，在半導體、機電類股領軍反攻下，終場站上14200點整數關卡。法人分析，部分跌深電子股開始出現反彈，台股後續需留意美國即將公布的經濟及非農就業數據影響。

今天是台股2023年首個交易日，早盤一度陷入萬四關卡保衛戰，盤中在半導體、機電族群領軍下出現V型反彈，指數由黑翻紅，終場上漲86.43點，收在14224.12點，漲幅0.61%，成交量新台幣1493.32億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪分析，台股今天由黑翻紅，反轉200點以上，外資今天雖賣超台股1.01億元，幅度已縮小，顯示市場氣氛不悲觀。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今天收下影線紅K，顯示上檔壓力仍大；至於機電族群強勢表態，主要是政府大力推動儲能、再生能源等政策，為相關個股帶來支撐。

期貨法人指出，美國勞動力市場已出現降溫跡象，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息擔憂稍見緩和，由於美國將陸續公布的美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）及非農就業人口數據，需留意相關數據對美股及台股的影響。（編輯：張均懋）1120103

#台股
#美國
#朱成志
朱成志
台股收跌 法人：可留意集團股與投信作帳行情 台股震盪收跌 持續關注美國升息
儲祥生
解封股觀光、航空走強 台股14400點附近震盪 台股勁揚208點 後續仍看美股臉色
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股21.91億元