台股收紅 法人：後續留意美國經濟及非農就業指數

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台股今天早盤一度挫逾百點，在半導體、機電類股領軍反攻下，終場站上14200點整數關卡。法人分析，部分跌深電子股開始出現反彈，台股後續需留意美國即將公布的經濟及非農就業數據影響。

今天是台股2023年首個交易日，早盤一度陷入萬四關卡保衛戰，盤中在半導體、機電族群領軍下出現V型反彈，指數由黑翻紅，終場上漲86.43點，收在14224.12點，漲幅0.61%，成交量新台幣1493.32億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪分析，台股今天由黑翻紅，反轉200點以上，外資今天雖賣超台股1.01億元，幅度已縮小，顯示市場氣氛不悲觀。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今天收下影線紅K，顯示上檔壓力仍大；至於機電族群強勢表態，主要是政府大力推動儲能、再生能源等政策，為相關個股帶來支撐。

期貨法人指出，美國勞動力市場已出現降溫跡象，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息擔憂稍見緩和，由於美國將陸續公布的美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）及非農就業人口數據，需留意相關數據對美股及台股的影響。（編輯：張均懋）1120103