環團抗議用電大戶條款寬鬆 能源局允1個月內溝通

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綠色和平、台灣健康空氣行動聯盟等多個公民團體4日到經濟部前舉行記者會，指經濟部主責的「用電大戶條款」上路之後成效不彰，要求經濟部檢討修正，讓用電大戶承擔足夠的社會責任。圖為參與團體遞交調查報告向經濟部能源局官員陳情。中央社記者王騰毅攝 112年1月4日

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）不滿「用電大戶條款」規定過於寬鬆，15環團今天赴經濟部抗議，提出下調認定門檻、提高義務量、鼓勵自建發電設備等多項訴求；經濟部能源局允諾1個月內邀環團溝通、釐清訴求、盡可能給予初步回應。

綠色和平組織、台灣健康空氣行動聯盟、台中市爭好氣聯盟、台灣再生能源推動聯盟、荒野保護協會等15個環團，今天前往經濟部大門召開「用電大戶 條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會，抗議經濟部對用電大戶條款過於寬鬆。

環團要求經濟部檢討修正用電大戶條款並提出4項訴求：用電大戶認定門檻由5000kW（瓩）下調至800kW；2025年義務量由契約容量10%的裝置容量改為至少實際用電量的20%；提出更多差異化方案，鼓勵自建發電設備，尤其是自有屋頂型太陽光電，優於購買憑證或建置儲能設備；以及要求經濟部依能源轉型目標，提升2030年用電大戶義務容量到至少實際用電量的30%至60% 。

綠色和平專案主任洪昇邦指出，用電大戶條款生效已2年， 但據該組織研究發現，過半義務戶都採購買憑證的方式履行義務，實際增加再生能源設置量遠遠不及500MW。

洪昇邦強調，現行用電大戶條款僅規定義務戶自設契約容量10%裝置容量，但這僅約等於實際用電量1%。他主張用電大戶須至少負擔其實際用電量20%綠電，且到2030年提升占比至30％至60%。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩指出，用電大戶應確實負起能源生產責任，不能將責任委外，她訴求用電大戶在確實負起能源生產責任後，須優先在自有建築屋頂設置屋頂光電等再生能源設施，以滿足最大化義務，其次才是購買。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍建議，能源局在檢討用電大戶義務人時，應從擴大參與者角度出發，將800kW以上用電戶納入義務範圍，就算不要求其立即使用綠電，也應儘早訂出時程、提出獎勵方案，讓用電大戶早日規劃綠電責任。

經濟部今天由能源局能源技術組副組長鄭如閔出面接下建議書，允諾在1個月內邀環團面對面溝通「喝咖啡」，並在釐清環團訴求與議題後，盡可能給予初步回應。

但環團代表們對能源局的說法並不滿意，抗議成員高喊「我們要喝經濟部的咖啡」、「我們要與王美花喝咖啡」等口號，強調與經濟部「不見不散」。

經濟部於2021年元旦公告實施「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，亦即「用電大戶」條款，規範契約容量5000kW以上之用戶，須在5年內設置契約容量10%的再生能源。（編輯：郭無患）1120104