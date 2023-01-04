中華電信打造5G企業專網 布局智慧醫療

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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信布局智慧醫療，持續與台灣多家大型醫院結盟，陸續在醫療場域導入5G專網環境，加速推動5G智慧醫療服務落地驗證。

中華電信今天發布新聞稿表示，智慧醫療應用再往前邁進一步，日前與台大醫院簽署合作備忘錄後，積極導入5G專網及智慧醫療應用測試，今年已有遠距醫療驗證成果。

中華電信表示，與台大醫院的合作，目前已完成心臟專科醫師協助病患與遠端區域醫院醫師執行超音波會診。未來將持續提供病患遠距診療照護，強化病情診療效率及醫病關係緊密性，結合各自領域專業優勢，共同加速推動5G智慧醫療服務落地驗證。

中華電信執行副總吳麗秀表示，中華電信協助台大醫院於整合醫學科病房布建5G專網環境，並提供自行研發的遠距醫療平台，實現與驗證此應用情境，讓兩地醫師可即時討論病情及治療計畫，快速讓專科醫師評估病人是否需轉院銜接照護。

中華電信也與台中榮總合作建置5G專網，透過5G高速網路將影像匯集至總院的專網邊緣運算裝置（MEC），已多次完成即時的心導管、脊椎、達文西手術遠距協作指導，更將5G智慧醫療服務延伸至台中市和平區桃山部落，實現台中榮總以5G科技服務偏鄉醫療的行動。

另外，新竹台大分院也使用中華電信研究院自主研發5G MEC邊緣運算，將醫療資料本地卸載，提供院區即時應用，並強化資安及降低傳輸延遲。藉由5G專網，傳輸即時高清影像，提升遠距醫療的品質，強化國內智慧醫療發展。

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中華電信也與桃園市政府及衛生福利部桃園醫院合作，建構5G精準聯網醫療暨緊急救護系統，於桃園醫院急診室架設5G專網介接急診戰情系統，增加多視角、高清晰即時影像通訊設備，將救護車上傷患現況傳輸至急診室，結合急診戰情系統，輔助護理師執行到院前醫療判斷及準備，提高救援成效。

智慧長照服務方面，中華電信協助岡山榮家導入5G AIoT技術，並與高雄榮總進行5G遠距會診。（編輯：蘇志宗）1120104