和勤今年車用營收創高可期 硬碟零件估第2季正常出貨

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）精密沖壓廠和勤精機今天表示，今年車用零配件營收再創新高可期，第1季非車用軍警零件等新產品量產，硬碟零件也將在第2季恢復正常出貨，持續往半導體、散熱系統、感測器等電子機構件轉型。

和勤傍晚公布去年12月自結合併營收新台幣2.06億元，較去年11月1.99億元成長3.52%，是5個月來高點，比前一年同期2.49億元減少17.3%。

和勤指出，去年12月汽車零件1.69億元，占比81.95%，硬碟機構件（VCM Plate）0.21億元，占比10.40%。汽車零件出貨旺季足夠庫存因應，克服中國大陸COVID-19疫情解封初期的確診潮，汽車零件去年12月營收保持月增表現。

累計去年全年和勤自結合併營收25.39億元，較前一年26.44億元微減3.98%。和勤表示，去年經歷中國大陸封控、全球電子產業庫存調整衝擊，和勤仍然在汽車零件及新產品出貨成長貢獻下，去年營收維持在接近歷史新高水準。

在車用布局，和勤指出，近年與全球汽車零件供應商麥格納（Magna）、BorgWarner等主要客戶深化合作，爭取更多零件品項以及日、韓系車廠零件訂單，電動車零配件也與美系電動車大廠及中國各大品牌車廠合作，去年車用零件營收仍創歷年新高。

在非車用領域，和勤表示高毛利量產件去年出貨大幅成長，包括建築工程結構件、感測器零件、電池殼組等新產品貢獻，淡化硬碟業務影響。

展望今年，和勤表示，汽車晶片荒可望趨緩，今年各大品牌車廠出貨將回復正常，加上電動車發動機的定子、轉子零件逐漸放量，預估今年車用零配件營收再創新高可期。

在非車用領域，和勤表示，今年第1季陸續有軍警零件等新產品量產，硬碟零件也將於第2季恢復正常出貨，和勤並積極朝向半導體、散熱系統、感測器等電子機構件轉型，開拓硬碟之外的高階電子零件市場。

觀察春節出貨，和勤表示，1月下旬農曆春節前的訂單出貨無虞，目前積極備貨春節後的訂單。（編輯：趙蔚蘭）1120104