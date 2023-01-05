葡萄王2022年營收衝破百億 創新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）葡萄王生技公布2022年12月營收新台幣11.1億元，年增5.25%，創歷史次高。第4季營收31.2億元，季增25.38%、年增7.05%，改寫單季最佳；累計全年營收103.9億元，年增6.05%，首度衝破百億大關、刷新紀錄。

葡萄王表示，母公司葡萄王代工事業全年營收攻頂；子公司葡眾連續2個月成績亮眼，12月單月突破歷史新高，台灣事業體表現強勁。隨著中國市場陸續解封，上海葡萄王營運也穩定復甦，展望2023年，集團三大事業體樂觀正向，業績再成長勢在必行。

觀察各事業體表現，台灣葡萄王12月營收年增17.07%，累計全年營收年成長20.84%。葡萄王指出，海內外代工成長強勁，近期各國陸續解封，提升免疫力素材商品市場持續擴大，益生菌需求明顯增加，全年業績較前一年度成長50.72%，目前代工訂單能見度已達6個月左右。

自有品牌方面，憑藉雙12全通路活動，加上新產品熱銷，帶動銷量明顯成長，電商及會員通路整體業績有24%年增率；2022全年自營會員通路成長31%。

子公司葡眾12月營收年增7.35%，累計全年營收年增9.08%、刷新紀錄。年底產業旺季助葡眾改寫單月傳銷業績，推升全年營收超越去年的佳績。

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回顧近幾年受疫情影響，會員人數成長稍有停滯，但隨著疫情趨緩，2022下半年度新進入會人數重啟動能。新產品、新會員，加上進軍馬來西亞目標也將在2023年底前達成，將帶動葡眾營收再攀高峰。

上海葡萄王12月動能仍受疫情管制干擾，營收年減34.06%，但隨著中國逐步解封，整體生產規劃與出貨安排已配合人力及物流調整，加上後疫情時代，保健營養食品需求旺盛。上海葡萄王表示，目前訂單能見度清晰，由於2023年春節較早，對於1、2月營收合併計算的表現充滿信心，樂觀看待。（編輯：楊蘭軒）1120105