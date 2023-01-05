聯華氣體與聯亞科技砸210億投資 穩半導體供應鏈地位

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（中央社記者曾智怡台北5日電）投資台灣事務所今天再添3案擴大投資台灣，其中，因應台灣電子產業市場強勁成長需求，深化在地化生產策略，聯華林德集團旗下聯華氣體及聯亞科技，共同投資高達210億元，協助穩固台灣半導體供應鏈世界地位。

投資台灣事務所今天通過台商回台方案的聯華氣體工業、根留企業方案的聯亞科技，以及中小企業方案的振豐機器廠等公司擴大投資台灣。

投資業務處透過新聞稿指出，聯華氣體計劃招募數十名員工，斥資近60億元在桃園科技工業區及高雄臨海工業區新建廠房；另外也將在新竹科學園區銅鑼園區、中部科學園區與觀音工業園區增設智慧化機器設備。

聯亞科技已是二度申請根留台灣方案，此次配合客戶擴廠，將增聘多名員工，斥資逾150億元，在中部科學園區及高雄楠梓產業園區擴建新廠，並在既有新竹科學園區的廠房增設產線。

同時，集團發展配合政府節能減碳政策，積極採購綠電及投資節能設備，未來也將與離岸風電業者合作，製造及開發綠氫應用，逐步達成永續經營重要里程碑。

振豐機器廠為精密零件產品的高科技廠，提供如曲軸及連桿產品，可應用於車床、汽車、船舶、水泵浦、空壓機及氣動設備等，為擴大生產基地提升產能，公司計劃增聘本國員工5名，新建台南市白河廠，同時導入智慧化MES管理系統，提升公司競爭力。

節能減碳部分，振豐機器將設置太陽能裝置，提高綠電使用比例，在廠內也使用低碳排設備，期許藉由此次投資達成經濟環境雙贏效果，成為台灣曲軸及連桿製造隱形冠軍。

截至目前為止，投資台灣三大方案已吸引1305家企業、超過1兆9153億元投資，預估創造14萬2167個本國就業機會，後續尚有16企業排隊待審。（編輯：林淑媛）1120105