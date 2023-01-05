擺脫疫情陰霾 經部估百貨公司去年營業額可望創高

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（中央社記者曾智怡台北5日電）擺脫疫情陰霾，百貨公司去年前11月營業額衝上新台幣3537億元，超越疫前水準，營收占比重回綜合商品零售業首位；經濟部統計處預期，在耶誕、跨年等節慶消費商機及邊境開放帶動下，全年營收將再創高。

百貨公司屬於綜合零售業型態中的一種，向來是反映民間消費指標之一，統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，2014年營業額首度突破3000億元，平均每年成長3%，在綜合商品零售業中，營收占比始終居首，僅2020、2021年受COVID-19疫情衝擊，營收被便利商店超越，落居第2，呈現2年負成長。

不過，2022年因國人疫苗施打率提高，生活樣態漸回常軌，百貨公司前11月營業額衝上3500億元大關，達3537億元，超越疫情前（3235億元）水準，營收占比達27.8%，重居綜合商品零售業首位，年增率在低基期下回升至15.8%。

統計處預期，在耶誕、跨年等節慶消費商機及邊境開放帶動下，全年營業額將再創新高。

Outlet（暢貨中心）為近幾年崛起的新百貨模式，具有購物、美食、休閒、娛樂與觀光的複合型功能，占地面積較廣，大多設立在稍偏離都會中心地段。

統計處分析，近年除2021年因三級警戒重創營收表現外，2019至2021年平均每年成長9.3%，優於整體百貨公司0.2%，2022年1至11月營業額年增幅高達45.3%，也高於整體百貨公司的15.8%，顯示郊區主題式購物商城已成為百貨商機的新藍海。

至於消費者支付方式，根據統計處觀察，2021年以信用卡支付占61.0%最高，現金支付占15.5%次之，兩者合計占76.5%，較疫情前下滑10.3個百分點；另行動支付占11.6%，較疫情前增加7.4個百分點，顯示除因疫情醞釀出低接觸的生活型態外，也呼應業者近年推動數位轉型成果。

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統計處進一步指出，百貨業者不僅強化網路銷售，也加速開發自營行動支付，並搭配會員點數回饋機制，順勢帶動消費者使用行動支付占比不斷攀升。

攤開近年各國百貨公司營運情況，去年1至11月美國、台灣、南韓營業額均已回到疫前水準，分別年增1.3%、15.8%及12.7%，僅日本受網購及平價商店等不同業態崛起，百貨公司規模逐漸式微，營業額雖年增13.6%，但較疫情前仍減少13.6%，更未達1991年巔峰時期的一半。（編輯：趙蔚蘭）1120105