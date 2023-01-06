六福攜手中租能源拚綠電 遊樂園設光電停車場

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（中央社記者江明晏台北6日電）六福旅遊集團今天宣布，攜手中租控股旗下中租能源，打造全台首座主題遊樂園光電停車場，加上總倉屋頂太陽能板建置，預計2024年完工，將產生超過1200萬度電力。

全球正處能源轉型的關鍵時期，綠色能源更是驅動經濟發展的新引擎，六福旅遊集團今天發布新聞稿，攜手中租控股旗下中租能源，率主題遊樂園之先，將六福村主題遊樂園及關西六福莊的停車場打造為光電停車場。

六福表示，光電停車場加上總倉屋頂太陽能板建置，預計2024年完工，將產生超過1200萬度電力，每年可減少約6834噸二氧化碳排放，相當於18座大安森林公園的碳吸附量。

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六福指出，合作案響應政府發展再生能源政策，並為集團創造營收，太陽能光電停車場不僅結合停車場、再生能源及綠金收益三大環節，對於消費者來說，原本無遮蔽物直接曝曬的園區內停車場完工後，消費者的體感溫度可因此較室外低3至5度，除可減少汽車耗損，消費者從停車場至園區從此不用日曬雨淋，有效提升服務品質，達成環境、企業及消費者三贏。

六福說明，此次合作案將分為二期執行，第一期為六福村主題遊樂園總倉屋頂太陽能板建置，第二期則以六福村主題遊樂園、關西六福莊停車場為主，為目前國內少見的大面積光電停車場建置案。（編輯：張均懋）1120106