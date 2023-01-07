接任中油煉製事業部執行長 許晋榮強調做好4安

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新任台灣中油煉製事業部執行長許晋榮7日正式宣誓就職，並強調會做好公安、環安、資安及廉安4大理念。（中油公司提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）中油大林煉油廠去年火警，煉製事業部執行長辛繼勤遭調職，今天由許晋榮接任，強調盼達成公、環、資、廉4安目標。總經理方振仁並要求大林廠、桃園廠進行公安總體檢。

今天新任煉製事業部執行長佈達典禮，由中油公司總經理方振仁親自南下主持。方振仁致詞指出，煉製事業部因生產特性關係，公安、環境保護部分尤其重要，雖然近年在公司全體努力下，已有大幅改進，但仍不以此滿足，「要追求公安100%、環境無汙染」，不論大林或桃園廠都要進行公安總體檢。

方振仁也說，去年發生幾件「廉能事故」，令人遺憾且心痛，期許新任執行長務必秉持專業，事務務必按照內控進行。針對第三重油加氫脫硫工場，務必要完成對外承諾事項、盡快取得操作許可，盼背負石油公司巨大光榮的煉製事業部能一掃陰霾、重新擦亮招牌。

許晋榮表示，對於任務將全力以赴，帶領4000多人的團隊，做好穩定操作，針對公安、環安、資安、廉安，也希望做好相關規定。煉製事業部去年雖在績效上可圈可點，但年初發生廉安事件，10月又發生事故，讓績效蒙了一層灰，「發生事故，績效再好都如沒有績效」。

許晋榮指出，接任後有3個目標，第一是與工會、鄰里、上下游廠商和政府機關團體的合作溝通；第二是優化人員應用，面對人力斷層，用VR、AR、模擬器等創新工具，訓練青壯世代，縮短經驗傳承距離；並將全力配合公司達成減碳目標，包含預計在今年完成碳足跡盤查等。

中油煉製事業部執行長一職近年風波不斷，前執行長徐漢去年初遭檢調查出涉向業者收回扣，繼任的辛繼勤也因大林煉油廠在去年10月27日發生火警，被調任非主管職務。

中油新聞資料指出，許晋榮自民國78年進入中油服務，從基層現場工程師做起，歷練橫跨煉製、石化事業部、4個煉製場域（大林煉油廠、卡達QAFAC廠、桃園煉油廠與林園廠）、2次參與海外事業體的專案建廠、技術支援、試爐、生產營運督導與轉投資等，是「內外雙修」的煉製高手。（編輯：郭諭儒）1120107