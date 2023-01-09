台法簽署保險業監理合作換函 強化雙邊資訊交流

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（中央社記者謝方娪台北9日電）強化台法金融監理合作，金管會主委黃天牧近日與法國央行總裁兼金融審慎監理總署（ACPR）主席戴加祐簽署保險業監理合作換函，將進行審慎監理資訊交換、實地檢查協助及跨境據點監理合作等。

金管會統計，截至今年1月，金管會已與66個外國監理機關簽署70份監理合作文件。

金管會今天透過新聞稿表示，黃天牧與戴加祐（Francois Villeroy de Galhau）已在今年1月5日簽署完成保險業監理合作換函，內容包含審慎監理資訊交換、實地檢查協助以及跨境據點監理合作等，將進一步強化台法金融監理合作。

台灣金融機構在法國有1處據點，法國金融機構在台則有8處據點，其中保險公司共3處。

台灣先前已在1994年、2006年及2019年與法國金融監理機關分別簽署證券期貨、銀行及金融科技監理等合作文件，此次簽署保險業監理合作換函，意味金管會與法國金融監理機關將可在銀行、證券期貨、保險及金融科技等方面，建立全方位跨境交流合作關係。（編輯：楊蘭軒）1120109