面板價跌 群創去年營收年減36%
2023/1/9 17:18
（中央社記者潘智義台北9日電）去年面板價格下跌，群創光電今天公布去年12月自結合併營收為新台幣161億元，較11月減少0.4%，較前年同期減少39.2%。去年全年自結合併營收2237億元，年減36.1%。
群創光電發布新聞稿指出，去年12月大尺寸面板合併出貨量975萬片，較11月增加6.3%；12月中小尺寸面板合併出貨量1900萬片，較11月減少3.8%。
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群創光電統計，去年第4季自結合併營收為479億元，較前年同期減少40%，較去年第3季減少0.2%。去年第4季大尺寸面板合併出貨量2770萬片，較去年第3季出貨量增加6%；中小尺寸面板合併出貨量6066萬片，較去年第3季出貨量減少11.6%。
群創光電去年全年自結大尺寸全年合併出貨量共計1億2121萬片，較前年全年減少18.3%；中小尺寸方面，去年全年合併出貨量共計2億8043萬片，年減15.4%。（編輯：趙蔚蘭）1120109
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