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永達保經2022年期繳新約保費20億 今年拚成長5成

2023/1/10 16:25
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（中央社記者謝方娪台北10日電）永達保經2022年期繳新契約保費收入達新台幣20億元，今年目標設定為30億元，力拚成長率達5成。同時，永達承德大樓正進行原址重建，新大樓預計2026年完工。

永達保經今天舉行新春記者會，永達保經董事長吳文永公布2022年營運成績單，2022年期繳新契約保費收入達20億元，主管人力1897人，百萬圓桌（MDRT）會員人數達231位，13個月保單繼續率達96.47%。

展望2023年，永達保經期繳新契約保費收入目標為30億元，成長率要拚達到5成；13個月保單繼續率目標96%、主管人力目標3000人及百萬圓桌（MDRT）會員人數目標240位。

目前永達保經共與10家壽險公司及12家產險公司合作，2022年剛完成整併的安達國際人壽，將有機會成為第11家與永達保經合作的壽險公司。

此外，吳文永指出，永達承德大樓正進行原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層的新大樓。

中國市場方面，永達保經轉投資且持股達24.9%的永達理保經，2022年期繳新契約保費收入達人民幣19億元、主管人力達7100人、百萬圓桌（MDRT）會員人數達930位、13個月保單繼續率達94.5%。

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永達保經總經理陳慶鴻表示，在疫情衝擊下，永達理保經仍穩健發展，在中國設有北京總公司外，有17家分公司、共45個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北，並規劃於上海再擴大布局一處營業據點。

2023年永達理保經期繳新契約保費目標為人民幣33億元、13個月保單繼續率95%、主管人力達1萬人及百萬圓桌（MDRT）會員人數達1200位。（編輯：張均懋）1120110

#永達保經
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