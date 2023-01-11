去年海關攔截913件豬肉製品 春節將至加強查緝

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部統計，去年海關查獲豬肉及豬肉製品共913件、814.5公斤，由於國門逐漸開放，旅客攜帶件數年增逾200件；隨農曆春節將至，關務署再次提醒民眾，勿攜帶任何豬肉製品入境，以免遭罰。

根據財政部關務署統計，2022年查獲豬肉及豬肉製品共913件、814.5公斤，以郵包為大宗，達545件、454.9公斤，再來是遊客攜帶267件、202.2公斤，空運快遞83件、136.1公斤，海運貨物18件、21.3公斤；其中，又以查獲旅客攜帶入境的件數，大幅年增220件為最多。

農曆春節將至，年節送禮旺季向來是防堵非洲豬瘟關鍵時刻，面對返鄉人潮及國外包裹高峰期，財政部表示，海關除全面加強查緝工作，也提醒民眾，回台不要從國外攜帶任何豬肉製品入境。

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財政部指出，自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，防檢局針對初犯罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元；若民眾不小心攜帶，入境前應丟入農畜產品棄置箱或走紅線檯向海關申報。

同時，財政部提醒民眾，勿從國外網購或郵寄任何豬肉製品來台，違規者不只貨品遭退運、沒入或銷毀，最重可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。若收到來路不明肉品，也不要丟廚餘，應立即通報防檢局。（編輯：蘇志宗）1120111