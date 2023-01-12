創櫃板登錄達97家 創歷年新高

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）櫃檯買賣中心表示，創櫃板為扶植台灣創新企業進入資本市場的跳板，自開板迄今登錄家數逐年成長；截至111年底登錄創櫃板公司已達97家，創歷年新高，展現台灣蓬勃的創新發展能量。

櫃買中心表示，近年來創櫃板各推薦單位投入大量資源，發掘具潛力的創新企業，為其辦理創新創意審查並出具「公司具創新創意意見書」。雖然近2年企業營運受COVID-19疫情、全球通膨及地緣政治風險等因素影響，各推薦單位引薦創新企業申請登錄創櫃板家數仍不遜於往年。

櫃買中心指出，經由推薦單位的介接及輔導，創新企業得以順利取得成長所需的各項資源，加速成長為產業發展的新動能，產官學各推薦單位在此環節扮演了重要的角色。

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櫃買中心說明，目前已有各地縣（市）政府、專業機構、產業公協會及大專院校育成中心等72個產官學機構，成為創櫃板的推薦單位。經統計111年度創櫃板推薦單位出具創新創意意見書家數前3名，依序為台北市政府產業發展局、長榮大學高階管理碩士在職專班（EMBA）暨企二代中心、台中市政府經濟發展局及中興大學管理學院。

櫃買中心指出，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進。目前累計已有24家公司轉公開發行，其中有22家已登錄興櫃，2家已上櫃。（編輯：張良知）1120112