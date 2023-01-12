台達電平鎮儲能系統通過驗證 斥資上億打造測試平台

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）台達電宣布位於桃園平鎮廠的5MW儲能系統，率先通過第三方驗證機構工業技術研究院執行CNS 62933-5-2儲能系統安規的現場允收試驗，符合經濟部標檢局戶外電池儲能系統案場相關規定。

台達電表示，斥資上億元打造全台最大的16MW儲能整合測試平台，並將自願性產品驗證中的儲能設備審查測項導入，做為設備出廠前的標準流程，輔助業主確認其安全性與妥善度符合審查規範條件，降低建置期風險，加速系統上線。

台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示，台達耕耘儲能方案多年，已將國際安全規範納入內部產品設計與品管流程。經濟部標檢局制定戶外電池儲能系統案場實施自願性產品驗證相關規定，規範設備的妥善度及安全性，無疑是國內儲能產業長期發展的推手，並接軌國際市場趨勢。

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經濟部標檢局於2022年11月14日公告「戶外電池儲能系統案場設計及驗證審查作業要點」，藉由第三方法人驗證團隊提供驗證服務，以實際規範內容來降低儲能事故發生機率、減少事故造成的衝擊，進而確保戶外併網型鋰離子電池儲能系統設置之安全性。

三階段驗證內容分為建置前「設計審查」、竣工後「案場審查」及每二年「定期試驗」，除儲能設備安全標準檢測外，亦要求儲能系統必須先取得電機技師及消防設備師簽證。（編輯：黃國倫）1120112