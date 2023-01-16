反映國際行情 豐興調漲國內廢鋼、鋼筋報價

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（中央社記者潘智義台北16日電）為反映國際行情，豐興鋼鐵今天宣布，國內廢鋼每噸調漲新台幣500元，鋼筋基價每噸調漲400元，型鋼產品維持平盤，分別為每噸1.2萬元、2.09萬元及2.68萬元。

豐興鋼鐵發布新聞稿指出，美國、日本廢鋼續漲，為反映國際行情，國內廢鋼本週調漲；同時，因年底趕工需求帶動鋼筋出貨暢旺，且為反映國內廢鋼上漲，成本增加，進而調漲鋼筋售價。

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國際原料行情部分，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼由每噸415美元上漲至435美元，美國貨櫃廢鋼由每噸393美元上漲至400美元；澳洲鐵礦砂由每噸119.6美元上漲至每噸126.5美元。

豐興鋼鐵說明，中國提振房地產政策偏多，加上封控措施放寬，因市場需求預期心理，鐵礦砂持續上漲；另外，冬季效應造成美國國內廢鋼收集難度，使收購價格上漲；日本廢鋼上漲則因與美國市場連動，加上日圓升值、越南積極採購，帶動日本廢鋼價格上漲。（編輯：張良知）1120116