新能源車開啟成長動能 裕隆股價創11年新高

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）裕隆受惠於新能源車、資產開發等題材發酵，加上防疫險衝擊淡化，在法人買盤積極推動下，今天盤中股價以71.6元創11年來新高，終場收在71元，上漲1.8元，漲幅2.6%。

裕隆今天股價開低翻紅走高，重新站回70元大關，盤中高點來到71.6元，越過2022年11月29日的71元高點，並創下2011年初來逾11年新高價；累計三大法人近5個交易日共買超8773張。

裕隆集團今年題材豐富，首款電動車納智捷n7預售接單成績亮眼，預期第4季上市後將推升業績；此外，新店裕隆城商場第3季開幕後，可貢獻穩定租金收益；法人預期在轉投資新安東京海上產險擺脫防疫保單鉅額賠付損失後，新年度財報可望重返獲利。

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裕隆去年雖受轉投資新安東京海上產險防疫保單虧損拖累，使得累積前3季每股虧損1.94元，但本業毛利率攀升至36%，優於2021年的30%，近幾年體質調整效益顯現；若排除防疫險一次性影響，裕隆去年前3季每股盈餘估達4.9元。

法人表示，2023年市場仍存在很多不確定性，不過未來防疫險認列可望減少，加上缺晶片可望逐步解決，以及裕隆城將於第3季開始營運挹注租金；另外，與鴻華先進合作開發的第一款電動車納智捷n7網路預購取得2.5萬張訂單，未來透過鴻華接單裕隆代工，打入新能源車市場具想像空間。（編輯：張良知）1120117